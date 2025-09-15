Израелците няма да могат да се записват в престижния държавен институт по отбрана в Лондон заради войната в Газа, съобщиха британските медии.

Кралският колеж по отбрана, който се намира под надзора на Министерството на отбраната, ще забрани на израелските студенти да се записват от следващата година, посочват „Таймс“ и „Телераф“, цитирани от АФП.

Колежът за следдипломно обучение, който е част от Академията по отбрана на Обединеното кралство, предлага обучение за „стратегически мислители и лидери в рамките на въоръжените сили и държавната администрация“, според уебсайта му, като на международните студенти се позволява да изучават конкретни курсове.

През юни представител на Министерството на отбраната на Обединеното кралство потвърди пред парламента, че колежът предлага „небойни академични курсове“ на „по-малко от пет“ членове на израелската армия.

Но Амир Барам, генерален директор на израелското Министерство на отбраната, който е учил в колежа, разкритикува решението като „дискриминационно действие“ и „нелоялност към съюзник във война“.

„Честно казано, изключването на Израел е нищо по-малко от акт на самосаботаж на британската сигурност“, написа Барам, който е и висш военен служител в израелската армия, в писмо до британското министерство на отбраната.

Великобритания суспендира някои лицензии за износ на оръжие за Израел, използвани в Газа, но някои части, произведени във Великобритания, като компоненти за израелски военни самолети F-35, бяха изключени.

Миналата седмица на израелски официални лица беше забранено да присъстват на голямо оръжейно изложение в Лондон, тъй като премиерът Киър Стармър се опитва да дистанцира правителството си от войната на Израел.

Въпреки това 51 израелски оръжейни компании все пак присъстваха на изложението, включително големият производител на оръжие Elbit, което предизвика пропалестински протест пред изложбения център.

Лондон осъди като „погрешна“ последната инициатива на Израел да ескалира военната си офанзива в Газа, която продължава вече почти две години.

