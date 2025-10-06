Балоните с горещ въздух, заради които в неделя беше временно затворено летището във Вилнюс, са пренасяли контрабандни цигари.

Властите в Литва задържаха днес няколко заподозрени, съобщиха ДПА и БТА.

Открити са 10 от 25-те балона, навлезли в литовското въздушно пространство.

Продължава издирването на останалите балони и на хора, които стоят зад акцията.

Задържаните са заловени при опит да приберат нелегалните цигари, за които се знае, че идват от Беларус.

Границата на Литва с Беларус е дълга 679 километра, като това е и външна граница на ЕС. Столицата Вилнюс е на около 30 километра от тази граница.

Литовските граничари смятат, че балоните може да са навлезли толкова необичайно навътре в страната заради вятъра, който ги е насочил натам. Друга причина вероятно е, че контрабандистите са ги пуснали не от самата граница, а по-далеч от нея на територията на Беларус.

Според литовската гранична полиция контрабандните балони с горещ въздух обикновено се издигат в небето почти вертикално и летят на голяма височина, което ги прави трудни за засичане.

