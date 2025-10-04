Арестуваха мъж, управлявал дрон в близост до летището във Франкфурт

Германската полиция потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван мъж, заподозрян, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт, съобщи Ройтерс.

Случаят е станал вчера сутринта, в същия ден, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен предизвика сериозна тревога за сигурността и доведе до временно прекъсване на полетите.

На летище Франкфурт, което е най-голямото в Германия, не се е наложило полетите да се отменят, тъй като дронът е бил бързо обезвреден в забранената за летене зона, съобщи говорител на полицията пред ДПА, цитиран от БТА.

По думите му няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия. Срещу него е започната административна процедура, а той може да бъде глобен.

"Не е необичайно частни дронове да летят незаконно над затвори, летища или военни обекти, за да правят забранени снимки", добави говорителят.

Федералната полиция разполага със система за засичане на дронове на летището във Франкфурт, но пилоти и шофьори често съобщават за подобни летящи обекти в района.

След последните два последователни инцидента с дронове над летището в Мюнхен, германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.

