dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 10°
19 Незначителна облачност
20 Слънчево
21 Слънчево
22 Слънчево
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
Светът

Арестуваха мъж, управлявал дрон в близост до летището във Франкфурт

Случаят е станал вчера сутринта, в същия ден, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен предизвика сериозна тревога за сигурността

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:40 ч. 04.10.2025 г.

Германската полиция потвърди нов инцидент с дрон, при който е бил арестуван мъж, заподозрян, че е управлявал устройството в близост до летището във Франкфурт, съобщи Ройтерс. 

Случаят е станал вчера сутринта, в същия ден, когато сигнал за дронове над летището в Мюнхен предизвика сериозна тревога за сигурността и доведе до временно прекъсване на полетите.

На летище Франкфурт, което е най-голямото в Германия, не се е наложило полетите да се отменят, тъй като дронът е бил бързо обезвреден в забранената за летене зона, съобщи говорител на полицията пред ДПА, цитиран от БТА. 

Заради дронове спряха полети на летището в Мюнхен

По думите му няма данни 41-годишният задържан да има връзка с Русия. Срещу него е започната административна процедура, а той може да бъде глобен.

"Не е необичайно частни дронове да летят незаконно над затвори, летища или военни обекти, за да правят забранени снимки", добави говорителят.

Федералната полиция разполага със система за засичане на дронове на летището във Франкфурт, но пилоти и шофьори често съобщават за подобни летящи обекти в района.

След последните два последователни инцидента с дронове над летището в Мюнхен, германските власти обсъждат мерки за подобряване на сигурността по летищата в страната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Загиналият мъж на "Елените" - бил на работното си място в подземие, не разбрал за наводнението

Загиналият мъж на "Елените" - бил на работното си място в подземие, не разбрал за наводнението
Синоптик: Комбинацията от средиземноморски циклон и студен въздух от север е причинила наводненията у нас

Синоптик: Комбинацията от средиземноморски циклон и студен въздух от север е причинила наводненията у нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" (СНИМКИ и ВИДЕО)
Кметът на Царево: Докато не бъде извършена цялостна корекция на реката, това ще се повтаря отново и отново

Кметът на Царево: Докато не бъде извършена цялостна корекция на реката, това ще се повтаря отново и отново
Световен рекорд: 77-годишен българин пробяга 586 км в ултрамаратон

Световен рекорд: 77-годишен българин пробяга 586 км в ултрамаратон
Тази сутрин
Снимка: bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
bTV Радио празнува своя 14-и рожден ден: На гости на рождениците
Снимка: Има ли България главен прокурор?
Има ли България главен прокурор?
Снимка: След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
След решението на ВКС: Какви ще са последствията от това, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
Лице в лице
Снимка: Легитимността на главния прокурор
Легитимността на главния прокурор
Снимка: Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Цветлин Йовчев за действията на властите и причините за бедствието
Снимка: Водното бедствие в "Елените"
Водното бедствие в "Елените"
Тази събота и неделя
Снимка: Бедствието по морето
Бедствието по морето
Снимка: Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Хората от района на Етрополе продължават да са без ток след обилния снеговалеж вчера
Снимка: Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
Пореден протест в Пловдив заради смъртта на 6-годишно дете
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол