Представител на Хамас посочи, че организацията все още се нуждае от време, за да проучи плана за Газа, предложен от американския президент Доналд Тръмп и подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Хамас все още продължава консултациите по плана на Тръмп и е информирал посредниците, че консултациите продължават и е необходимо още малко време“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен, тъй като не е упълномощен да говори публично по въпроса.

На 30 септември Тръмп даде на Хамас ултиматум от „три или четири дни“, за да приеме плана му за прекратяване на почти двугодишната война в палестинските територии, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Планът предвижда прекратяване на огъня, освобождаване на заложниците в рамките на 72 часа, разоръжаване на Хамас и постепенно изтегляне на Израел от Газа. След това ще бъде създадена следвоенна преходна власт, оглавявана от самия Тръмп.

Световните сили, включително арабските и мюсюлманските държави, приветстваха предложението.

Мохамед Назал, член на политическото бюро на Хамас, посочи, че „планът има някои спорни моменти и скоро ще обявим позицията си по него“.

„Ние сме в контакт с посредниците и с арабските и ислямските партии и сме сериозно настроени да постигнем споразумение“, добави той.

Палестински източник, близък до ръководството на Хамас, сподели, че ислямисткото движение „иска да промени някои от клаузите, като например тази за разоръжаването и изгонването на кадри на Хамас и фракциите“.

Лидерите на Хамас искат също „международни гаранции за пълно изтегляне на Израел от Ивицата Газа“ и гаранции, че няма да бъдат предприемани опити за убийства вътре или извън територията, добави източникът.

