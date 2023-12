Пожар е избухнал на коледен базар на емблематичния площад „Александерплац“ в центъра на Берлин. В района има гъст дим. На място са се отзовали полиция и пожарни екипи, съобщава Berliner Zeitung.

От пожарната служба на Берлин съобщават, че два павилиона са се подпалили, като пламъците вече са потушени. Посетителите са изведени от площада, затворени са били съседни улици.

#Brandbekämpfung in #Mitte. Auf dem #Weihnachtsmarkt am #Roten_Rathaus gerieten zwei Verkaufsstände in Brand. Das Feuer ist gelöscht. Eine Person ist leicht verletzt. Die Einsatzstelle ist unter Kontrolle!