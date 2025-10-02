Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши увери на среща с местните власти в град Бого, че всички пострадали при земетресението с магнитуд 6,9, станало в Себу, ще получат необходимото лечение, без да заплащат каквито и да било разходи, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

"Всички пострадали след труса ще бъдат включени в програма за лечение без допълнително заплащане", заяви филипинският президент пред журналисти.

Местните здравни заведения съобщиха за значително увеличение на броя на пациентите след земетресението в региона. Президентът също така подчерта, че раздаването на пакети с хранителни продукти ще се извършва без ограничения.

По официални данни около 65 000 семейства са били принудени да напуснат домовете си в резултат на земетресението.

В помощ на засегнатите общности Агенцията за развитие в Манила е изпратила 20 устройства за пречистване на вода, а министерството на социалното благосъстояние увери, че наличните пакети с храни са напълно достатъчни за нуждите на провинцията.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK