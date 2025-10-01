Най-малко 69 души са загинали, а десетки са ранени след мощно земетресение с магнитуд 6,9, което разтърси Филипините късно във вторник, съобщи Би Си Си.

Провинция Себу, която понесла най-много щети, обяви бедствено положение рано в сряда.

В този район хиляди прекараха нощта по улиците заради вторичните трусове. Електрозахранването и водоснабдяването са били прекъснати.

Земетресението идва малко повече от седмица след като страната беше ударена от два последователни тайфуна, които убиха повече от 12 души.

Повечето от жертвите на земетресението са от град Бого, малък град на един от най-големите острови във Висайските острови, централният регион на Филипините, най-близо до епицентъра на земетресението.

Снимка: Reuters

Кадри от Бого показват чували с трупове, наредени по улицата, и стотици хора в импровизирани медицински центрове в палатки за оказване на първа помощ.

Институциите обявиха, че силният трус е причинил много щети.

Изкривени и напукани пътища, както и паднали мостове, затрудняват достъпа на службите за спешна помощ.

Снимка: Reuters

Местните власти са се обърнали към доброволци с медицински опит, които да помогнат на ранените.

Снимка: Reuters

Служители на националната полиция и пожарната служба обявиха, че дават приоритет на операциите по търсене и спасяване, бързат да възстановят електрозахранването и да доставят помощи на засегнатите.

