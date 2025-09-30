Земетресение с магнитуд 6,7 по скалата на Рихтер разтърси остров Лейте във Филипините във вторник, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ).

Лейте е остров в източната част на Филипинския архипелаг.

Населението му към 2010 г. е 2 188 000 души.

Главен град и пристанище е Таклобан, разположен на североизточното му крайбрежие, административен център на провинция Северен Лейте, а на южния му бряг е град Маасин, административен център на провинция Южен Лейте.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK