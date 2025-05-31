В хърватската столица Загреб днес малко преди обед неизвестно лице обра банка, съобщава хърватският новинарски сайт „Индекс“, предава БТА.

Неизвестен извършите, заплашвайки с огнестрелно оръжие, е ограбил служителка и открадна неустановена засега сума пари. Няма ранени, съобщи загребската полиция.

Води се разследване, а издирването на крадеца продължава.

Мястото на обира е много оживено, заобиколено от кафенета и магазини. Оттам постоянно минават хора и затова е още по-невероятно, че крадецът е избрал точно това място за обира посред бял ден, отбелязва „Индекс“.

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