Започна последният ден от четиридневното временно примирие между Израел и „Хамас“. Терористичната организация трябва да освободи още заложници, държани в Ивицата Газа. В замяна от израелските затвори ще бъде пусната нова група палестинци.

По силата на споразумението, постигнато с посредничеството на Катар, през четирите дни трябваше да бъдат пуснати общо 50 израелски цивилни - жени и деца, както и 150 палестински затворници.

В сделката беше заложено и доставянето на хуманитарна помощ за Ивицата Газа - по 200 камиона на ден.

Вчера ООН потвърди, че 129 хиляди литра гориво са влезли в палестинския анклав. В северните райони са пристигнали 61 камиона с храна, вода и медицински консумативи.

Президентът на САЩ Джо Байдън изрази надежда, че временното спиране на огъня може да продължи до освобождаването на всички похитени от „Хамас“. Групировката обяви, че също иска удължаване, ако бъдат освободени още палестинци от затворите.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху подчерта в телефонен разговор с Байдън, че е съгласен спирането на огъня да продължи, но само ако за всеки нов ден бъдат освобождавани по десетима заложници.

„След края на временното примирие ще се върнем с пълна сила, за да постигнем нашите цели – пълното унищожаване на „Хамас“, гаранции за това, че Газа няма да се върне към това, което беше и освобождаване на всички заложници“, каза още Нетаняху.

Сред освободените заложници са 9-годишният Охад, майка му и баба му. Те са държани в плен от „Хамас“ в продължение на 49 дни.

Те са изведени от Ивицата Газа с хеликоптер на въоръжените сили на Израел, като по време на полета момчето говори с пилота.

