dalivali.bg
София
сега Дъжд
13 Дъжд
14 Дъжд
15 Дъжд
16 Дъжд
Последни
новини
Дъжд
Космическо време

Последни новини

Прокуратурата потвърди: Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на рали пилота от състезанието край Варна

Прокуратурата потвърди: Отрицателни са пробите за алкохол и дрога на рали пилота от състезанието край Варна
Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии

Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии

Броят на загиналите при срутването на ислямско училище в Индонезия достигна 61

Двамата от ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста. В домовете им - над 88 000 лева

Орбан обвини Зеленски в „морален шантаж“ във връзка с кандидатурата на Украйна за членство в ЕС

Циклонът „Барбара“ е над Южното Черноморие, наводнение в Лозенец

Откриват център за изследване на аутизма у нас

Сарафов и президентът на „Евроджъст“: Трябва да има засилване на сътрудничеството между европейските институции и Балканските държави

След 15 месеца Даниела - с български корени, е освободена от "Хамас": Родителите ѝ два пъти преживяват смъртта ѝ

Време е за стратегическо мислене в земеделието
Светът

Посланик Йоси Леви-Сфари: Днес помним най-мрачния ден в историята на Израел, изразяваме благодарност към България

„Нека споменът за жертвите бъде благословен. Нека заложниците скоро се завърнат у дома“, посочва израелският посланик у нас

Снимка: Йоси Леви-Сфари

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:04 ч. 07.10.2025 г.

"Днес помним най-мрачния ден в историята на Израел — 7 октомври 2023 г., когато терористи от "Хамас", подтиквани от години на индоктринация с омраза, насилие и мъченичество, нахлуха през границата с Газа и извършиха нечувано клане". Това коментира посланикът на Израел в България Йоси Леви-Сфари.

"Те избиха над 1200 невинни души — мъже, жени, деца, бебета, възрастни хора и цели семейства — и отвлякоха 251 заложници в Газа. Много от тях бяха измъчвани и убити в плен. 48 от тях остават в ръцете на "Хамас" и до днес. 7 октомври не свърши онова утро. Той продължава всеки ден, в който израелските заложници остават в Газа и всеки ден, в който "Хамас" все още е на власт там, славейки терора и смъртта вместо мира и живота", посочва Сфари.

След 15 месеца Даниела - с български корени, е освободена от

"Този ден беляза и началото на широкамащабна война срещу Израел от множество фронтове — "Хамас" в Газа, "Хизбулла" в Ливан, паравоенни формирования в Сирия и Ирак, хутиите в Йемен, терористични клетки в Юдея и Самария, и самият Иран, който директно изстреля ракети и дронове към Израел и продължава да въоръжава, финансира и координира терористичните сили, обкръжаващи нашата нация.

Изразяваме дълбоката си благодарност към България, която от първите часове застана твърдо до Израел — осъждайки зверствата, подкрепяйки правото на страната ни да защити своите граждани и показвайки солидарност с еврейската общност в България, с израелския народ, със заложниците и техните семейства", заявява Сфари.

Най-кървавият ден в историята на Израел: Две години от атаката на 7 октомври

"Живеем в епоха на голяма нестабилност, в която омразата и дезинформацията се разпространяват по-бързо от истината. Само съюзът на силите на светлината — нации, които споделят ценностите на свободата, демокрацията и уважението към живота — може да донесе истинска промяна. Израел стои гордо като част от демократичния свят, който цени мира. Заедно трябва да изкореним възпитанието в омраза, възхваляването на терора и възраждането на антисемитизма — заради децата ни и за бъдещето на човечеството.

Нека споменът за жертвите бъде благословен. Нека заложниците скоро се завърнат у дома", посочва израелският посланик.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?

Секретарят по сигурността на президента: Как „обикновен депутат с болки в колената“ е говорил за „Турски поток“?
Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16
Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им
3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии
Нетният размер на минималната заплата пак ще бъде под 1000 лева, КНСБ искат по-високи осигуровки за пенсии
Снимка: Откриват център за изследване на аутизма у нас
Откриват център за изследване на аутизма у нас
Снимка: След 15 месеца Даниела - с български корени, е освободена от "Хамас": Родителите ѝ два пъти преживяват смъртта ѝ
След 15 месеца Даниела - с български корени, е освободена от "Хамас": Родителите ѝ два пъти преживяват смъртта ѝ
Лице в лице
Снимка: Пътят на водата и пътят на закона
Пътят на водата и пътят на закона
Снимка: Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Драгомир Стойнев за водното бедствие и водната криза
Снимка: Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Ивайло Мирчев за Антикорупционната комисия
Тази събота и неделя
Снимка: Вкусна неделя
Вкусна неделя
Снимка: Рок за три поколения
Рок за три поколения
Снимка: Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
Кристо и Жан-Клод покориха Париж...отново
120 минути
Снимка: В главната роля: Стефан Командарев
В главната роля: Стефан Командарев
Снимка: След водния ад - кой ще понесе отговорността?
След водния ад - кой ще понесе отговорността?
Снимка: Река няма - върху нея - хотели
Река няма - върху нея - хотели