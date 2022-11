Активисти от организацията „Last Generation Austria“ разляха черна мазна течност върху известна картина на художника Густав Климт в музея „Леополд“ във Виена. След това, единият от тях се залепи за рамката на картината.

Шедьовърът не беше повреден, тъй като е защитен със стъклен капак.

Членове на групата „Last Generation Austria“ заявиха в „Туитър“, че са атакували картината от 1915 г. „Живот и смърт“, за да протестират срещу използването на изкопаеми енергии от тяхното правителство.

Urgent: Oil thrown at Klimt's "Death and Life" in the Leopold Museum



Today, people of Last Generation poured a black, oily liquid on Klimt's "Death and Life" in the Leopold Museum - new oil and gas drilling is a death sentence to humanity. pic.twitter.com/yNkzOsYaC4