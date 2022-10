Активист срещу климатичните промени си залепи главата за стъклената преграда, поставена пред световноизвестната картина "Момичето с перлената обица", предаде „Ройтерс“.

Творбата се намира в музея "Маурицхойс" в Хага и според персонала тя не е повредена. Втори активист пък се е залепил за стената до картината от 1665 г. на нидерландския майстор Йоханес Вермеер.

NOW - Attack on Johannes Vermeer's famed "Girl with a Pearl Earring" painting at a museum in The Hague.pic.twitter.com/N9OgTEnYvb