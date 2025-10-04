При преброени 75% от гласовете на парламентарните избори в Чехия партията на бившия премиер Андрей Бабиш "Действие на недоволните граждани" (известна с чешката абревиатура ANO) побеждава на парламентарните избори с 36,8% от гласовете, сочат неокончателни резултати, публикувани във водещи медии на страната.
На второ място е управляващата дясноцентристка коалиция "Заедно" на сегашния премиер Петър Фиала с 21,6% от гласовете.
На трето място с 10,7% е либералната и проевропейска партия "Кметове и независими", която е коалиционен партньор на "Заедно" в сегашното правителство, предаде БГНЕС.
На четвърто място е крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" с 8,1%.
На пето място с 8,1% е Партията на пиратите, която също е проевропейска и либерална и до миналата година беше част от правителство, със 8,1%.
На шесто място със 6,9% е дясното движение "Автомобилисти за себе си", което се обявява против зелените политики на ЕС.
Останалите партии не прескачат 5-процентта бариера, като най-близо до нея е крайнолявото обединение Стачило („Стига“) с 4,63 на сто.
