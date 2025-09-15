Министър-председателят на Полша Доналд Туск съобщи в Екс, че е неутрализиран дрон, който е летял над правителствени сгради.

"Преди малко Държавната служба за охрана неутрализира дрон, който летеше над правителствени сгради - "Паркова" и Белведере. Двама беларуски граждани бяха задържани. Полицията разследва обстоятелствата около инцидента", написа Туск.

Улица „Паркова“ в полската столица се намира в район, в който се помещават правителствени сгради, дворецът Белведер и чуждестранни посолства. Руското посолство също е наблизо. Районът е обявен за забранена за полети зона за дронове, освен ако операторите не получат разрешение, а нарушенията се наказват с до пет години затвор, според официалния уебсайт на кметството на Варшава.

"Служители на Държавната служба за охрана, патрулиращи в района, забелязали дрон. Мъжете, които управлявали машината, били заловени на място. Те били предадени на полицията", съобщи говорителят на ДСО Богуслав Пиорковски пред Polsat News.

Говорителката на Министерството на вътрешните работи Каролина Галецка потвърди инцидента и ареста на две лица в интервю за Interia.

Миналата седмица, в нощта на 9 срещу 10 септември, полското въздушно пространство беше многократно нарушено от руски дронове.

Тези, които представляваха пряка заплаха, бяха свалени от полските и съюзническите въздушни сили. За първи път в съвременната полска история въздушните сили използваха оръжия във въздушното пространство на страната.

