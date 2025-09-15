Британски изтребители ще изпълняват мисии за въздушна отбрана над Полша, според Ройтерс. Самолетите ще действат като част от мисията на НАТО „Eastern Watch“, чиято цел е да противодейства на заплахите от Русия.

Британското правителство обяви, че е решило да изпрати бойни самолети в Полша. Това е отговор на нарушаването на полското въздушно пространство от руски дронове.

Обединеното кралство е друг съюзник, който реагира на нахлуването на руски дронове над Полша. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви в петък, че Алиансът стартира мисията „Източна гвардия“ за укрепване на източния си фланг.

Френският президент Еманюел Макрон обяви в четвъртък, че е решил да мобилизира три изтребителя Rafale. Два дни по-късно френският генерален щаб съобщи, че самолетите вече летят над Полша.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK