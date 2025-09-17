dalivali.bg
Полша разследва дали собствена ракета е ударила къща при нахлуването на дронове

Първоначалното подозрение беше, че отломки от руски дрон, свален от полската ПВО, са ударили сградата

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:12 ч. 17.09.2025 г.

Полска ракета или руски дрон? Полша разследва какъв вид снаряд е повредил къща миналата седмица по време на нахлуване в нейното въздушно пространство от около 20 дрона, съобщи БГНЕС.

Първоначалното подозрение беше, че отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, са ударили сградата. 

Полски генерал: Русия все още не е достатъчно силна, за да нападне държава от НАТО

Никой на земята не е пострадал, но инцидентът предостави някои от най-драматичните кадри от епизода, който ескалира напрежението между Москва и съюзниците от НАТО – вече изключително високо заради руската инвазия в съседна Украйна.

Снимка: Reuters

Полските медии съобщиха, че къщата в село Вирики в източната част на страната е била ударена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16, който е бил изпратен да преследва дроновете. 

Полският премиер: Неутрализирахме дрон, летящ над правителствени сгради

„Разследването е в начален етап и трябва да изчакаме експертното становище, за да определим какъв вид оръжие е повредило тази къща“, заяви пред АФП Анна Адамиак, говорител на националната прокуратура.

Полският министър-председател Доналд Туск настоя, че независимо от това какъв обект е ударил селската къща, отговорността за инцидента е изцяло на Москва.

Снимка: Reuters

„Цялата отговорност за щетите, нанесени на къщата във Вирики, пада върху извършителите на провокацията с дрона, а именно Русия“, написа Туск в публикация в социалните мрежи.

„Всички обстоятелства около инцидента ще бъдат съобщени на обществеността, правителството и президента от съответните служби, след като разследването приключи“, добави той.

Русия, която ежедневно провежда атаки с дронове срещу съседката на Полша Украйна, отрича да е атакувала Полша. 

„Заплаха от Русия“: Великобритания изпраща изтребители в Полша

Адамиак каза, че разследването за „нарушение на полското въздушно пространство“ и „застрашаване“ на хора и имущество засяга всички случаи на проникване на дронове, регистрирани през нощта на 9 срещу 10 септември.

Полша, членка на НАТО, и някои от нейните съюзници разположиха самолети и други военни ресурси, за да се противопоставят на проникващите дронове, повечето или всички от които в крайна сметка бяха или свалени, или възстановени, главно в източната и централната част на страната. 

