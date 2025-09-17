Полша разследва дали собствена ракета е ударила къща при нахлуването на дронове

Полска ракета или руски дрон? Полша разследва какъв вид снаряд е повредил къща миналата седмица по време на нахлуване в нейното въздушно пространство от около 20 дрона, съобщи БГНЕС.
Първоначалното подозрение беше, че отломки от руски дрон, свален от полската противовъздушна отбрана, са ударили сградата.
Никой на земята не е пострадал, но инцидентът предостави някои от най-драматичните кадри от епизода, който ескалира напрежението между Москва и съюзниците от НАТО – вече изключително високо заради руската инвазия в съседна Украйна.
Полските медии съобщиха, че къщата в село Вирики в източната част на страната е била ударена от ракета въздух-въздух AIM-120 AMRAAM, изстреляна от полски изтребител F-16, който е бил изпратен да преследва дроновете.
„Разследването е в начален етап и трябва да изчакаме експертното становище, за да определим какъв вид оръжие е повредило тази къща“, заяви пред АФП Анна Адамиак, говорител на националната прокуратура.
Полският министър-председател Доналд Туск настоя, че независимо от това какъв обект е ударил селската къща, отговорността за инцидента е изцяло на Москва.
„Цялата отговорност за щетите, нанесени на къщата във Вирики, пада върху извършителите на провокацията с дрона, а именно Русия“, написа Туск в публикация в социалните мрежи.
„Всички обстоятелства около инцидента ще бъдат съобщени на обществеността, правителството и президента от съответните служби, след като разследването приключи“, добави той.
Русия, която ежедневно провежда атаки с дронове срещу съседката на Полша Украйна, отрича да е атакувала Полша.
Адамиак каза, че разследването за „нарушение на полското въздушно пространство“ и „застрашаване“ на хора и имущество засяга всички случаи на проникване на дронове, регистрирани през нощта на 9 срещу 10 септември.
Полша, членка на НАТО, и някои от нейните съюзници разположиха самолети и други военни ресурси, за да се противопоставят на проникващите дронове, повечето или всички от които в крайна сметка бяха или свалени, или възстановени, главно в източната и централната част на страната.
