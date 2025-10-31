dalivali.bg
Полша прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Това е третият подобен инцидент за тази седмица

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:22 ч. 31.10.2025 г.

Полша заяви, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, пише Ройтерс.

Полски изтребители прехванаха руски самолет, извършвал разузнавателен полет

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили.

Инцидентът идва на фона на редица други военни и хибридни действия в Източна Европа: нарушаването на въздушното пространство на Полша с дронове този месец, повишена активност по границите на НАТО.

