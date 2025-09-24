Полицията в Норвегия разследва експлозия в центъра на Осло

Норвежката полиция съобщи, че разследва експлозия на улица в центъра на Осло. Извършено е контролирано взривяване на второ взривно устройство, намерено на мястото. Заподозрян е бил задържан за разпит.

Властите изпратиха спешно съобщение на мобилните телефони на жителите на Осло, предупреждавайки ги за експлозията, предава Ройтерс.

Няма съобщения за ранени на мястото, което се намира в непосредствена близост до университетски кампус и на около 500 метра от кралския дворец и израелското посолство.

Второто устройство, намерено на мястото, изглежда е било ръчна граната от „военен тип“, заяви пред репортери полицейският служител, отговарящ за мястото на инцидента, Брайън Скотнес.

„Задържахме един заподозрян и интензивно търсим повече информация, както и други лица. Нашата хипотеза е, че става дума за престъпници, които имат планове срещу други престъпници, но не можем да изключим нищо“, каза Скотнес.

Районът вече е безопасен, добави той.

13-годишно момче е било задържано от полицията, съобщиха TV2 и вестник Aftenposten, позовавайки се на анонимни източници.

Скотнес отказа да коментира възрастта на заподозрения.

Инцидентът се случва ден след съобщения за наблюдения на дронове в близост до летищата в Осло и Копенхаген.

