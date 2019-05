Предполагаема невзривена бомба на брега на река Темза се оказа гигантска коледна топка.

Сигнал за боеприпас, който се е появил близо до Уапинг, източен Лондон, вдигна полицията на крак.

Пристигналите на място специални екипи установили, че бомбата всъщност е празнична украса, пише Си Ен Ен. Властите разпространиха снимка в социалните мрежи.

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk