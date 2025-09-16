12-годишно дете е прегазено от автомобил след преследване в германския град Нидернхал. Причината е спор, а зад волана е бил 18-годишен младеж.

Детето издъхва на място. Докато коментира случилото се, говорителка на полицията – с опит и стаж, се бори с емоциите си и не може да запази самообладание, коментира RTL.

Когато Петра Руц застава пред камерата, става ясно колко невероятно труден е този случай - дори за опитни следователи.

„Извинете, но как се чувства майката, след като детето ѝ е прегазено? Трябва ли да се отговори на този въпрос?“, пита Руц с треперещ глас на пресконференция.

Снимка: RTL

Старшият детектив видимо се бори със сълзите си и трябва да си поеме дълбоко въздух. Репортер ѝ предлага почивка. Отнема ѝ няколко минути, преди да може да продължи.

Снимка: RTL

Полицията все още не е наясно защо е възникнал спорът. Също така не е ясно дали извършителят и жертвата са се познавали.

Прокуратурата разследва както непредумишлено убийство, така и убийство. Ако се приложи наказателното право за пълнолетни, 18-годишният шофьор е изправен пред присъда от 5 до 15 години затвор. Съгласно наказателното право за непълнолетни – присъдата би била до 10 години затвор,, при особено тежки случаи - 15.

Спорът ескалира на паркинга на супермаркета

На 11 септември вечерта на паркинга на супермаркет двама тийнейджъри – на 18 и 16 г., и две по-малки деца – на 12 и 13 се скарават. Какво точно се е случило, все още не е ясно. Ситуацията обаче е ескалирала.

Снимка: RTL

Докато двете деца потеглят – едното с велосипед, другото с тротинетка, по-големите се качват в автомобил.

18-годишното момче натиска газта и препуска след децата. Няколко секунди по-късно 12-годишното момче е блъснато, докато е на велосипеда си, пада тежко и умира на паркинга. Приятелят му остава невредим.

Прокуратурата обвинява шофьора в непредумишлено убийство.

18-годишният младеж в момента е в ареста. Очаква се днес да се изправи пред съда.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK