dalivali.bg
София
сега Слънчево
23 Слънчево
00 Слънчево
01 Слънчево
02 Слънчево
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
Светът

Пътник намушкал двама тийнейджъри с вилица по време на полет от Чикаго за Франкфурт

Ударил е пътничка и член на екипажа

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:11 ч. 28.10.2025 г.

Пътник от Индия намушка двама тийнейджъри с вилица, удари пътничка и член на екипажа, като след това имитира, че се самоубива с огнестрелно оръжие по време на международен полет от американския град Чикаго за Франкфурт в Германия, съобщиха днес властите в САЩ, цитирани от Асошиейтед прес. 

Инцидентът станал по време на полет на германската авиокомпания "Луфтханза" в събота и самолетът е бил отклонен и кацнал в град Бостън в щата Масачузетс, където 28-годишният мъж е бил арестуван и са му били повдигнати обвинения за нападение с опасно оръжие. 

Пътник беше свален от самолет в Истанбул заради шега с бомба

Според американската прокуратура 17-годишен пътник в самолета се събудил и видял мъжа да стои изправен над него. Мъжът намушкал тийнейджъра в ключицата с вилица, а след това намушкал друго 17-годишно момче в областта на главата, нанасяйки му прободна рана. 

Мъжът, който е влязъл в САЩ от Индия със студентска виза, няма законен имиграционен статут, уточниха американските власти. 

Не се събщават други подробности по случая, включително дали мъжът има адвокат, а прокуратурата в САЩ не отговори на запитване за коментар във връзка със случилото се, отбелязва АП.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)

ОБЗОР: Силно земетресение в Турция: Трусът е усетен в Истанбул, както и в Южна България (ВИДЕО)
Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)

Земетресението в Турция: Хора скачат от балкони, има срутени сгради (ОБНОВЕНА)
Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026-та година

Свалят минималната заплата в проектобюджета за 2026-та година
„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)

„Идва странен рев от морето. Всички птици изчезнаха“: Ураганът „Мелиса“ – най-силната буря в света за 2025 г. (ВИДЕО)
Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8

Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8
Тази сутрин
Снимка: Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Петър Чолаков: Звездата се роди още 2013 г. но тогава казаха, че е зла. 10 г. по-късно тя е Superstar
Снимка: В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
В сезона на есенните вируси: Как да се предпазим?
Снимка: Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Когато децата избират само черно – нещо не е наред: Арттерапията лекува душата
Лице в лице
Снимка: Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Проектобюджетът - позицията на бизнеса за финансовата рамка
Снимка: След разцеплението на ДПС
След разцеплението на ДПС
Снимка: Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Какво решиха депутатите за възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри?
Тази събота и неделя
Снимка: По пътя към еврото
По пътя към еврото
Снимка: Сладкиш "Трес лечес"
Сладкиш "Трес лечес"
Снимка: Празник в Сливен
Празник в Сливен
120 минути
Снимка: В главната роля: Азис
В главната роля: Азис
Снимка: Престъпления без наказания
Престъпления без наказания
Снимка: Децата, които винаги носят нож
Децата, които винаги носят нож