dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 28°
14 Разкъсана облачност 29°
15 Разкъсана облачност 30°
16 Незначителна облачност 30°
17 Незначителна облачност 30°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

Липсата на жизненоважно лекарство за улцерозен колит: Каква е причината да го няма?

Липсата на жизненоважно лекарство за улцерозен колит: Каква е причината да го няма?
Побоя заради поставена скоба: Служителят от ЦГМ остава зад решетките - пръв е посегнал

Побоя заради поставена скоба: Служителят от ЦГМ остава зад решетките - пръв е посегнал

Защитата на 18-годишния Никола Бургазлиев: За него всичко е като лош сън, иска само да се върне в училище

Кая Калас: Путин няма намерение да се ограничи само с Украйна (ВИДЕО)

Самоотвод по делото за трагедията в Разград: Майката на 19-годишния, блъснал трима до заведение, работи в съда (ВИДЕО)

Да върнем зрението на Даниел: 43-годишен мъж се нуждае от операция, за да вижда отново

13-ти ден битка с огнената стихия: Пожарът в Рила е засегнал 2600 декара

Отново дерайлирал трамвай: Оставили тротинетка на пътя му (ВИДЕО)

На шофьор му прилошало по време на път, катастрофирал с камиона си

Пиесата, която разедини страната: Канят „Оръжията и човекът“ в Хърватския национален театър
Светът

Изчезналите деца на Том Филипс: Показаха къде беглецът ги е криел в продължение на 4 години (ВИДЕО)

Малко преди Коледа през 2021 г., Филипс изчезва заедно с децата си, вчера бе убит при престрелка с полицията

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:15 ч. 09.09.2025 г.

Полицията публикува първите изображения на това, което според тях е един от многото "къмпинги", в които новозеландски баща, издирван от властите, се е криел с трите си деца в продължение на години.

Две от децата на Том Филипс бяха открити на мястото в района Уайкато в понеделник, само часове след като той беше убит при престрелка с полицията.

Полицията ги откри с помощта на третото дете, което е било с Филипс в момента на смъртта му. Според властите децата са „в добро състояние“, но ще им е нужно време да се възстановят от преживяното.

Малко преди Коледа през 2021 г., Филипс изчезва заедно с децата си – Джейда, Маверик и Ембър, тогава съответно на осем, седем и пет години. Полицията смята, че е направил това, след като е загубил законното попечителство над тях.

Новозеландската полиция откри изчезналите деца на беглеца Том Филипс

Филипс „не е проявил никаква загриженост“ за безопасността на децата и „буквално ги е поставил в опасност“, заяви полицейският комисар Ричард Чембърс пред медиите във вторник, като добави, че в момента децата са под грижата на властите.

На мястото на къмпинга, заобиколено от гъста растителност, са открити и голямо количество оръжия и боеприпаси. На снимките се виждат два АТВ мотора, паркирани сред дърветата.

Охранителни камери заснеха баща и едно от три деца, изчезнали преди четири години (ВИДЕО)

Когато властите пристигат на мястото, издирването на двете деца вече е продължавало близо 12 часа.

В ранните часове на понеделник полицията се отзовава на сигнал за опит за кражба от селски магазин за фермерски стоки в малкото градче Пиопио. Именно там се стига до престрелка между Филипс и полицията. Един полицай е тежко ранен, след като Филипс стреля по него с мощна пушка. Чембърс заяви, че полицията е „напълно убедена“, че Филипс е имал намерение да убие полицая.

Раненият полицай е претърпял серия от операции, но му предстои дълъг път на възстановяване, допълни комисарят.

Случаят на Филипс държи вниманието на Нова Зеландия от почти четири години насам, откакто той става беглец, и въпреки че събитията от понеделник сочат към край на мистерията, полицията все още търси отговори.

Разследващите се опитват да установят как Филипс – за когото се смята, че тази година е бил в края на 30-те си години – е успял да се укрива толкова дълго, въпреки националното издирване и множество сигнали за забелязването му – и, най-важното, как е имал достъп до оръжия.

Във вторник властите не отговориха на въпросите на журналисти дали майката на децата, известна в медиите само като Кат, както и други членове на семейството на Филипс, са в контакт с децата.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)

Побоят в Русе: Един от обвинените успява да заснеме с телефона си част от инцидента (ВИДЕО)
Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес

Нови правила и по-солени глоби за пешеходците от днес
След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко

След смъртта на Христина, ударена от АТВ: Променят обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко
Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)

Бързият влак Пловдив - София спря насред полето заради накъдрени релси (СНИМКИ)
Ново правило в „Кой да знае“ прави играта по-непредсказуема от всякога (СНИМКИ)

Ново правило в „Кой да знае“ прави играта по-непредсказуема от всякога (СНИМКИ)
Тази сутрин
Снимка: „Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
„Божият инфлуенсър“ - Карло Акутис, стана първи светец на Католическата църква за хилядолетието
Снимка: Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви
Снимка: Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Нови кадри от нападението в Русе улавят първи удар, нанесен от човек извън колата
Лице в лице
Снимка: Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Любомир Каримански и Николай Денков – гости в "Лице в лице"
Снимка: След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
След побоя над старши комисар Николай Кожухаров
Снимка: Състоянието на държавната хазна
Състоянието на държавната хазна
Тази събота и неделя
Снимка: Най-добра рибена чорба
Най-добра рибена чорба
Снимка: В ателието на твореца Павел Койчев
В ателието на твореца Павел Койчев
Снимка: Уроците на Камен Донев
Уроците на Камен Донев
120 минути
Снимка: В главната роля: Владимир Карамазов
В главната роля: Владимир Карамазов
Снимка: Време за отговори: Томислав Дончев
Време за отговори: Томислав Дончев
Снимка: Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс
Роуминг: Пасторът на Тръмп - Марк Бърнс