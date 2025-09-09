Изчезналите деца на Том Филипс: Показаха къде беглецът ги е криел в продължение на 4 години (ВИДЕО)

Полицията публикува първите изображения на това, което според тях е един от многото "къмпинги", в които новозеландски баща, издирван от властите, се е криел с трите си деца в продължение на години.

Две от децата на Том Филипс бяха открити на мястото в района Уайкато в понеделник, само часове след като той беше убит при престрелка с полицията.

Полицията ги откри с помощта на третото дете, което е било с Филипс в момента на смъртта му. Според властите децата са „в добро състояние“, но ще им е нужно време да се възстановят от преживяното.

Малко преди Коледа през 2021 г., Филипс изчезва заедно с децата си – Джейда, Маверик и Ембър, тогава съответно на осем, седем и пет години. Полицията смята, че е направил това, след като е загубил законното попечителство над тях.

Филипс „не е проявил никаква загриженост“ за безопасността на децата и „буквално ги е поставил в опасност“, заяви полицейският комисар Ричард Чембърс пред медиите във вторник, като добави, че в момента децата са под грижата на властите.

На мястото на къмпинга, заобиколено от гъста растителност, са открити и голямо количество оръжия и боеприпаси. На снимките се виждат два АТВ мотора, паркирани сред дърветата.

Когато властите пристигат на мястото, издирването на двете деца вече е продължавало близо 12 часа.

В ранните часове на понеделник полицията се отзовава на сигнал за опит за кражба от селски магазин за фермерски стоки в малкото градче Пиопио. Именно там се стига до престрелка между Филипс и полицията. Един полицай е тежко ранен, след като Филипс стреля по него с мощна пушка. Чембърс заяви, че полицията е „напълно убедена“, че Филипс е имал намерение да убие полицая.

Раненият полицай е претърпял серия от операции, но му предстои дълъг път на възстановяване, допълни комисарят.

Случаят на Филипс държи вниманието на Нова Зеландия от почти четири години насам, откакто той става беглец, и въпреки че събитията от понеделник сочат към край на мистерията, полицията все още търси отговори.

Разследващите се опитват да установят как Филипс – за когото се смята, че тази година е бил в края на 30-те си години – е успял да се укрива толкова дълго, въпреки националното издирване и множество сигнали за забелязването му – и, най-важното, как е имал достъп до оръжия.

Във вторник властите не отговориха на въпросите на журналисти дали майката на децата, известна в медиите само като Кат, както и други членове на семейството на Филипс, са в контакт с децата.