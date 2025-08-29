Нови записи от охранителни камери, заснети в сряда (27 август), показват новозеландският беглец Том Филипс и едно от децата му.
Двамата са разбили магазин през нощта и откраднали стоки, пише Ройтерс.
Кадрите показват маскиран мъж и дете, които гледат през прозорците на магазин в град Пиопио, Нова Зеландия.
Двамата са заснети от камерата, бягайки с вещи. След това напускат местопрестъплението с превозно средство за висока проходимост (АТВ).
Детектив старши сержант Анди Сондърс заяви, че новозеландската полиция „вярва, че двамата на този кадър са Том Филипс и едно от децата му“.
Филипс изчезна през 2021 г. с трите си деца, след като ги завел в труднодостъпния терен на Уайкато след кавга с майка им.
През октомври 2024 година Том Филипс беше заснет с трите деца във фермерски район. Периодично Филипс извършва грабежи, за да оцелява в дивото с трите си деца. Обявена е парична наградата за информация относно децата, която да помогне за завръщането при майка им.
