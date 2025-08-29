Джипът се приземява с предния капак напред във вълните, след което започва да се пълни с вода

Пияна 73-годишна жена прелетя през парапет и падна във водата с джипа си

Камери заснеха момента, в който пияна пенсионерка се хвърли с джипа си във водата. Колата се разбива в стъклен навес за велосипеди, къса парапет и пада в океана на главния терминал за пътнически фериботи на остров Уайхеке, Нова Зеландия.

Кадри показват как колата се качва на тротоара и след това се разбива през навеса и оградата. Джипът се приземява с предния капак напред във вълните, след което започва да се пълни с вода.

За минута колата вече е изчезнала в дълбините.

Очевидци се втурнаха към ръба и хвърлиха на шофьора спасителен пояс. За щастие, жената успя да се измъкне от превозното средство и след това ѝ беше помогнато да се качи по аварийна стълба.

Снимка: X / WorldNewsScenes

Снимка: X / WorldNewsScenes

Извикана е лодка с кран, за да изтегли подгизналите останки от автомобила.

Полицията е издала на 73-годишната жена акт за нарушение за превишено съдържание на алкохол в дъха, като се твърди, че резултатът е 2.9 промила. Обмислят се и допълнителни обвинения, пише британското издание на „Сън“.

