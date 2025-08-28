46-годишен мъж влага много усилия, за да тунингова колата на мечтите си. Но сега автомобилът на Нико Фур го няма – открадната е от имота му в Глинде, близо до германския град Хамбург.

Сега предприемачът търси колата си и обявява награда от 10 000 евро, ако си я получи обратно.

Когато се прибира около 22:30 ч. вечерта на 19 август, Нико паркира колата си в двора на дома си и заключва вратата, както обикновено.

„Но когато погледнах през прозореца в 8:00 ч. на следващата сутрин, автомобилът го нямаше. Беше истински шок“, споделя мъжът пред RTL.

46-годишният мъж се e свързал с полицията и колата е била проследена с помощта на GPS приложение.

Нико търси автомобила си и чрез социалните мрежи и получава множество съобщения, но без никакви съществени следи.

Снимка: Личен архив

„Моята кола е уникална. Произведена е преди 5 години. Към момента струва около 40 000-50 000 евро“, казва Фур.

46-годишният мъж инвестира много пари, за да надгради авомобила си. Но за Нико той е много по-ценен от финансовата си стойност.

„Дори застраховката да се изплати, това няма да го замести“, казва мъжът.

Нико Фур няма да се откаже, докато крадците и колата му не бъдат открити.

46-годишният мъж предлага награда за всяка информация.

„Всеки сигнал е от значение и има награда от 10 000 евро за най-решителния. Искам само едно нещо – любимият си автомобил обратно!“, казва Нико.

