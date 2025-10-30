Стотици младежи потеглиха от Белград на пешеходно шествие към Нови Сад, два дни преди първата годишнина от трагедията със срутилата се козирка на гарата в града. Тя отне живота на 16 души.

И в този момент колони хора от цяла Сърбия се движат пеша към Нови Сад, превърнал се в черен символ на корупцията, която убива. Почти година по-късно съдебните дела все още не са започнали по същество.

Едва миналия месец бяха повдигнати обвинения на 13 души, включително бившия министър на транспорта, за "застрашаване на обществената сигурност" и нарушения при реконструкцията на гарата. Пламналото миналата година обществено недоволство обаче от месеци настоява за смяна на системата и предсрочни избори.

Президентът Александър Вучич отказва да свика такива, а за да си представите обстановката тук – през последните дни по всички пътища, водещи към Нови Сад, изведнъж започнаха непланирани ремонти, които ще забавят и затруднят стигането на протестиращите до града.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK