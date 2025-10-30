Стотици младежи потеглиха от Белград на пешеходно шествие към Нови Сад, два дни преди първата годишнина от трагедията със срутилата се козирка на гарата в града. Тя отне живота на 16 души.

И в този момент колони хора от цяла Сърбия се движат пеша към Нови Сад, превърнал се в черен символ на корупцията, която убива. Почти година по-късно съдебните дела все още не са започнали по същество. 

Марли, спрейове и електролити: Студентите, които вървят пеша от Белград за Нови Сад, имат нужда от дарения

Едва миналия месец бяха повдигнати обвинения на 13 души, включително бившия министър на транспорта, за "застрашаване на обществената сигурност" и нарушения при реконструкцията на гарата. Пламналото миналата година обществено недоволство обаче от месеци настоява за смяна на системата и предсрочни избори.

Президентът Александър Вучич отказва да свика такива, а за да си представите обстановката тук – през последните дни по всички пътища, водещи към Нови Сад, изведнъж започнаха непланирани ремонти, които ще забавят и затруднят стигането на протестиращите до града.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK