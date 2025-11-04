Бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни почина на 84-годишна възраст, съобщиха световните агенции.

Чейни е издъхнал в понеделник вечерта, съобщи семейството му. Причината са усложнения от пневмония и сърдечно-съдови заболявания.

„Дик Чейни беше велик и добър човек, който научи децата и внуците си да обичат страната ни и да живеят живот, изпълнен със смелост, чест, любов, доброта и риболов с муха“, гласи изявление на близките му.

Снимка: Getty Images

Чейни е бил началник на кабинета на президента Джералд Форд в Белия дом през 70-те години на миналия век, преди да прекара десетилетие в Камарата на представителите.

Ключов архитект е на „Войната срещу тероризма“ на президента Джордж Буш след атаките от 11 септември и е един от ранните застъпници на инвазията в Ирак през 2003 г., отбелязва Би Би Си.

Агресивните предупреждения на вицепрезидента относно предполагаемите програми на Ирак за оръжия за масово унищожение, предполагаемите връзки с Ал Кайда и намерението му да предостави на терористите смъртоносни оръжия за атака срещу Съединените щати изиграха огромна роля в подготовката за американското нахлуване в Ирак през 2003 г., пише Си Ен Ен.

Доклади на Конгреса и други следвоенни разследвания по-късно показаха, че Чейни и други служители на администрацията са преувеличавали, представяли погрешно или не са представили правилно разузнавателна информация за програми за оръжия за масово унищожение, които Ирак се оказа, че не притежава.

Едно от най-скандалните твърдения на Чейни е, че главният похитител на самолети от 11 септември Мохамед Ата се е срещнал с иракски разузнавателни служители в Прага, което никога не беше потвърдено, включително от независимата комисия по разследването на атаките от 11 септември.

Снимка: Getty Images

По-късно Чейни стана остър критик на Републиканската партия под ръководството на президента Доналд Тръмп. Той до голяма степен беше отлъчен от партията, след като определи Тръмп като „страхливец“ и „най-голямата заплаха за републиката“.

Чейни е страдал от сърдечно-съдови заболявания през по-голямата част от живота си, преживя и серия от инфаркти. Живее обаче пълноценен живот в пенсия след трансплантация на сърце след 2012 г.

