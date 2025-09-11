11 септември 2025 г. бележи 24-ата годишнина от атаките срещу Съединените щати, когато близо 3000 души загинаха, след като отвлечени самолети се разбиха в Световния търговски център, Пентагона и поле в Пенсилвания на 11 септември 2001 г. Събитието имаше дълбоки последици по целия свят.
Тържествена церемония ще се състои в Мемориала и музея на 11 септември в Долен Манхатън, където някога се издигаха кулите близнаци на Световния търговски център.
Звънецът на надеждата ще зазвъни в капелата „Св. Павел“ в Ню Йорк, за да отбележи момента в 08:46 ч. местно време, когато първият от двата самолета се разби в кулите близнаци на 11 септември 2001 г.
Осама бин Ладен и „Ал Кайда“ поеха отговорност за самоубийствените атентати преди 24 години, които доведоха до война в Афганистан, водена от САЩ.
Кои сгради бяха мишени?
Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени едновременно. След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон, припомня Би Би Си.
Два самолета се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, като вторият удар беше 17 минути след първия.
Сградите бяха запалени, затваряйки хората на горните етажи и обгръщайки града в дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в огромни облаци прах.
Трети самолет разруши западната фасада на Пентагона – централата на американската армия, намираща се в непосредствена близост до столицата Вашингтон.
Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания. Смята се, че похитителите са имали намерение да атакуват Капитолия във Вашингтон.
Колко души загинаха при атаките от 11 септември?
Общо 2977 души (без да се броят 19-те похитители) загубиха живота си, повечето от тях в Ню Йорк:
- Всички 246 пътници и членове на екипажа на борда на четирите самолета загинаха
- В кулите близнаци загинаха 2606 души – на място или по-късно от наранявания, получени по време на атаката
- В Пентагона загинаха 125 души
Най-младата жертва беше 2-годишната Кристин Ли Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън - и двете, пътували в самолетите.
Когато първият самолет се разби, в двете кули са се намирали около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души са успели да избягат от етажите над зоната на удара в Южната кула.
Сред жертвите имаше граждани на 77 различни държави. Ню Йорк загуби 441 спасители.
Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, които бяха работили в токсични отломки.
Кои бяха нападателите от 11 септември?
Ислямистка екстремистка мрежа „Ал Кайда“ планира атаките от Афганистан. Водена от Осама бин Ладен, „Ал Кайда“ обвинява САЩ и техните съюзници за конфликтите в мюсюлманския свят.
Смята се, че членът на групата Халид Шейх Мохамед е измислил плана и е помогнал за набирането на пилотите, някои от които са били обучени в САЩ.
19 души извършиха отвличанията, работещи в три екипа от по пет и един от четирима (на самолета, който се разби в Пенсилвания).
15 от похитителите бяха саудитци като Бин Ладен. Двама бяха от Обединените арабски емирства, един беше от Египет и един от Ливан.
Кой е Халид Шейх Мохамед и какво се случи с него?
Роден в Кувейт, Халид Шейх Мохамед е учил инженерство в САЩ, преди да се включи в боевете в Афганистан през 80-те години. Още преди 11 септември той е бил издирван от ФБР заради участието си в други бомбени атентати и предотвратени атаки.
След ареста си през 2003 г. Мохамед прекарва три години в тайни затвори на ЦРУ, където е подложен на брутални методи на разпит, преди да бъде изпратен в базата на американския флот в Гуантанамо Бей, Куба, където остава и до днес.
Военен съд в базата разглежда повече от десетилетие дали и как той може да бъде съден за ролята си в 11 септември, като се има предвид, че отношението към него, докато е под американски арест, може да подкопае доказателствата срещу него.
През януари 2025 г. се очакваше той и двама други обвиняеми – Валид Мухамед Салих Мубарак Бин Аташ и Мустафа Ахмед Адам ал-Хаусави – да се признаят за виновни за участието си в атаките. В замяна те щяха да избегнат смъртното наказание и вместо това да излежат доживотни присъди без право на условно освобождаване.
Но ден преди изслушването федералният апелативен съд на САЩ спря производството, за да разгледа искането на американското правителство да се откаже от споразумението за признаване на вина, което според него би причинило „непоправима вреда“.
През юли съдът официално отхвърли споразумението за признаване на вина. Не е ясно какво ще се случи по-нататък по делото.
Как реагираха САЩ на случилото се на 11 септември?
По-малко от месец след атаките тогавашният президент на САЩ Джордж У. Буш поведе инвазия в Афганистан, подкрепена от международна коалиция, с цел да унищожи „Ал Кайда“ и да залови Осама бин Ладен.
Едва през 2011 г. обаче американските войски най-накрая откриха и убиха Бин Ладен в съседен Пакистан. Халид Шейх Мохамед беше арестуван осем години по-рано в Пакистан през 2003 г.
„Ал Кайда“ все още съществува. Най-силна е в Субсахарска Африка, но дори и сега има членове в Афганистан.
Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г. след почти 20 години, което предизвика опасения у мнозина, че ислямистката мрежа може да се завърне.
Какво е наследството на 11 септември?
В годините след атаките от 11 септември безопасността на полетите беше засилена по целия свят. В САЩ беше създадена Администрацията за транспортна сигурност (TSA), за да се засили сигурността на летищата и в самолетите.
Почистването на Ground Zero – мястото, където се намираха кулите близнаци, отне повече от осем месеца. Сега на мястото има мемориал и музей, а сградите са възстановени с различен дизайн.
С височина от 541 метра, завършената централна част – One World Trade Center, или Freedom Tower – е дори по-висока от оригиналната Северна кула, която е заменила и която е била висока 417 метра.
Реконструкцията на Пентагона отне малко по-малко от година, като персоналът се върна в офисите си през август 2002 г.
