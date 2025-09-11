11 септември 2025 г. бележи 24-ата годишнина от атаките срещу Съединените щати, когато близо 3000 души загинаха, след като отвлечени самолети се разбиха в Световния търговски център, Пентагона и поле в Пенсилвания на 11 септември 2001 г. Събитието имаше дълбоки последици по целия свят. Тържествена церемония ще се състои в Мемориала и музея на 11 септември в Долен Манхатън, където някога се издигаха кулите близнаци на Световния търговски център. Снимка: Ройтерс Звънецът на надеждата ще зазвъни в капелата „Св. Павел“ в Ню Йорк, за да отбележи момента в 08:46 ч. местно време, когато първият от двата самолета се разби в кулите близнаци на 11 септември 2001 г. Осама бин Ладен и „Ал Кайда“ поеха отговорност за самоубийствените атентати преди 24 години, които доведоха до война в Афганистан, водена от САЩ. Кои сгради бяха мишени? Снимка: Getty Images Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени едновременно. След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон, припомня Би Би Си. Два самолета се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, като вторият удар беше 17 минути след първия. Сградите бяха запалени, затваряйки хората на горните етажи и обгръщайки града в дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в огромни облаци прах. Снимка: Getty Images Трети самолет разруши западната фасада на Пентагона – централата на американската армия, намираща се в непосредствена близост до столицата Вашингтон. Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания. Смята се, че похитителите са имали намерение да атакуват Капитолия във Вашингтон. Снимка: Getty Images Колко души загинаха при атаките от 11 септември?

Общо 2977 души (без да се броят 19-те похитители) загубиха живота си, повечето от тях в Ню Йорк: Всички 246 пътници и членове на екипажа на борда на четирите самолета загинаха

В кулите близнаци загинаха 2606 души – на място или по-късно от наранявания, получени по време на атаката

В Пентагона загинаха 125 души Снимка: Getty Images Най-младата жертва беше 2-годишната Кристин Ли Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън - и двете, пътували в самолетите. Когато първият самолет се разби, в двете кули са се намирали около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души са успели да избягат от етажите над зоната на удара в Южната кула. Сред жертвите имаше граждани на 77 различни държави. Ню Йорк загуби 441 спасители. Снимка: Getty Images Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, които бяха работили в токсични отломки. Снимка: Getty Images Кои бяха нападателите от 11 септември? Ислямистка екстремистка мрежа „Ал Кайда“ планира атаките от Афганистан. Водена от Осама бин Ладен, „Ал Кайда“ обвинява САЩ и техните съюзници за конфликтите в мюсюлманския свят. Смята се, че членът на групата Халид Шейх Мохамед е измислил плана и е помогнал за набирането на пилотите, някои от които са били обучени в САЩ. 19 души извършиха отвличанията, работещи в три екипа от по пет и един от четирима (на самолета, който се разби в Пенсилвания). Снимка: Getty Images 15 от похитителите бяха саудитци като Бин Ладен. Двама бяха от Обединените арабски емирства, един беше от Египет и един от Ливан. Кой е Халид Шейх Мохамед и какво се случи с него?

Роден в Кувейт, Халид Шейх Мохамед е учил инженерство в САЩ, преди да се включи в боевете в Афганистан през 80-те години. Още преди 11 септември той е бил издирван от ФБР заради участието си в други бомбени атентати и предотвратени атаки. Снимка: bTV/Getty Images След ареста си през 2003 г. Мохамед прекарва три години в тайни затвори на ЦРУ, където е подложен на брутални методи на разпит, преди да бъде изпратен в базата на американския флот в Гуантанамо Бей, Куба, където остава и до днес. Военен съд в базата разглежда повече от десетилетие дали и как той може да бъде съден за ролята си в 11 септември, като се има предвид, че отношението към него, докато е под американски арест, може да подкопае доказателствата срещу него. Снимка: Getty Images През януари 2025 г. се очакваше той и двама други обвиняеми – Валид Мухамед Салих Мубарак Бин Аташ и Мустафа Ахмед Адам ал-Хаусави – да се признаят за виновни за участието си в атаките. В замяна те щяха да избегнат смъртното наказание и вместо това да излежат доживотни присъди без право на условно освобождаване. Но ден преди изслушването федералният апелативен съд на САЩ спря производството, за да разгледа искането на американското правителство да се откаже от споразумението за признаване на вина, което според него би причинило „непоправима вреда“. Снимка: Getty Images През юли съдът официално отхвърли споразумението за признаване на вина. Не е ясно какво ще се случи по-нататък по делото. Как реагираха САЩ на случилото се на 11 септември?