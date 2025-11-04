На 89-годишна възраст почина актрисата Даян Лад, трикратно номинирана за награда „Оскар“, съобщи Си Ен Ен.

Тъжната вест съобщи в понеделник дъщеря ѝ Лора Дърн, като причината за смъртта не се уточнява.

„Тя беше най-великата дъщеря, майка, баба, актриса, художничка и емпатичен дух, който само мечтите биха могли да създадат. Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите си“, написа Дърн.

Даровита комична и драматична изпълнителка, Лад има дълга кариера в телевизията и на сцената, преди да пробие като филмова актриса във филма на Мартин Скорсезе от 1974 г. „Алис вече не живее тук“. Номинирана е за „Оскар“ за поддържаща женска роля за образа на язвителната Фло.

Снимка: Getty Images

През следващите години се снима в десетки филми. Сред тях са са „Китайски квартал“, „Първични цветове“. За два от тях получава награди за най-добра поддържаща роля - „Диво по сърце“ (теленовела) и „Блуждаеща роза“, и в двата с участва и дъщеря ѝ. Има роля и в сериала „Спешно отделение“.

Снимка: Getty Images

Лад е родена в Мисисипи като Роуз Даян Ладнър. В мемоарите си от 2006 г. „Спирала през училището на живота“ тя си спомня как прабаба ѝ е казала, че един ден ще „застане пред екрана“ и ще „командва“ собствената си публика.

Снимка: Getty Images

Преди лентата „Алис вече не живее тук“, която я прави популярна, актрисата се е снимала в телевизионни продукции през 50-те години на миналия век, когато е била в началото на 20-те си години – „Пери Мейсън“, „Дим от оръжие“ и „Голямата долина“.

Снимка: Getty Images

Лад се е омъжвала три пъти и два пъти се е развеждала – с Брус Дърн и с Уилям А. Ший-младши. През 1976 г., когато вторият ѝ брак приключва, тя казва пред „Таймс“, че нито един от съпрузите ѝ не знае „как да показва любов“.

Третият брак на Лад – с писателя и бивш изпълнителен директор на PepsiCo Робърт Чарлз Хънтър, продължи от 1999 г. – до смъртта му през август.

