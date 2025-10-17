dalivali.bg
Френската филмова звезда Бриджит Бардо е хоспитализиранa

Тя е претърпяла операция, свързана със „сериозно заболяване“

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:20 ч. 17.10.2025 г.

91-годишната френска филмова звезда Брижит Бардо, която води уединен живот, е хоспитализирана от три седмици в Тулон, близо до дома си в Сен Тропе, съобщи местният вестник Var-Matin на своя уебсайт, предаде Ройтерс.

Тя е претърпяла операция, свързана с „сериозно заболяване“, съобщи вестникът, позовавайки се на неназовани източници. Състоянието й е „тревожно“, добави вестникът. 

Стана ясна причината за смъртта на Даян Кийтън

Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години благодарение на свободолюбивите си изпълнения и сексуалния си магнетизъм в редица филми. Като певица, тя също така издаде няколко албума през този период.

Тя престана да играе през седемдесетте години, премести се за постоянно в град Сен Тропе на Френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име.

Фондацията „Брижит Бардо“ не отговори веднага на исканията за коментар.

