Френската филмова звезда Бриджит Бардо е хоспитализиранa

91-годишната френска филмова звезда Брижит Бардо, която води уединен живот, е хоспитализирана от три седмици в Тулон, близо до дома си в Сен Тропе, съобщи местният вестник Var-Matin на своя уебсайт, предаде Ройтерс.

Тя е претърпяла операция, свързана с „сериозно заболяване“, съобщи вестникът, позовавайки се на неназовани източници. Състоянието й е „тревожно“, добави вестникът.

Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години благодарение на свободолюбивите си изпълнения и сексуалния си магнетизъм в редица филми. Като певица, тя също така издаде няколко албума през този период.

Тя престана да играе през седемдесетте години, премести се за постоянно в град Сен Тропе на Френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име.

Фондацията „Брижит Бардо“ не отговори веднага на исканията за коментар.