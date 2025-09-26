Смесени реакции за израелския премиер Бенямин Нетаняху в залата на Общото събрание на ООН. Преди да започне обръщението му, десетки делегации напуснаха залата, а други го аплодираха.

Залата напуснаха представители на арабски и мюсюлмански държави, и на страни от други континенти.

Аплодисменти се чуха от горния етаж, ръкопляскаха и някои делегации. Полярните реакции в залата са в резултат от войната в Ивицата Газа.

По време на речта си Нетаняху определи признаването на Палестина от европейските страни като "позорно".

