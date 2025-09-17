Съквартирантът е транссексуален мъж и е бил в романтична връзка с обвиняемия. Той е предал съобщенията на разследващите въпреки молбата на Робинсън

„Писна ми от омразата му. Добре съм, любов“: Ето съобщенията между убиеца на Чарли Кърк и съквартиранта му след покушението

Според съдебни документи, Тайлър Робинсън, обвинен в убийството на консервативния коментатор Чарли Кърк, е провел писмена комуникация със съквартиранта си след стрелбата. В чата двамата обсъждат мотивите за убийството.

Властите заявиха, че неназованият съквартирант е транссексуален мъж и е бил в романтична връзка с обвиняемия.

Публикувани бяха текстови съобщения, разменени с предполагаемия стрелец в деня на стрелбата, които съквартирантът е предоставил на разследващите.

Снимка: Reuters

Робинсън: Спри каквото правиш. Виж под моята клавиатура.

Под клавиатурата съквартирантът открива бележка – „Имам възможността да се справя с Чарли Кърк и ще се възползвам.“

Съквартирант: Какво? Шегуваш се, нали?

Робинсън: Все още съм добре, любов моя, но съм заседнал в Орем още малко. Не би трябвало да мине много време, преди да мога да се прибера, но все пак трябва да си взема пушката. Честно казано, надявах се да запазя тази тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам.

Снимка: Reuters

Съквартирант: ти не си този, който го направи, нали????

Робинсън: Аз съм, съжалявам.

Съквартирант: Мислех, че са хванали човека?

Робинсън: не, хванаха някакъв луд старец, след което разпитаха някой с подобни дрехи. Планирах да си взема пушката от мястото малко след това, но по-голямата част от тази част на града беше заключена. Тихо е, почти достатъчно, за да се излезе, но има едно превозно средство, което се е задържало.

Съквартирант: Защо?

Робинсън: Защо го направих?

Съквартирант: Да.

Снимка: Reuters

Робинсън: Писна ми от омразата му. Някои видове омраза не могат да бъдат преговаряни.

Робинсън: Ако успея да си взема пушката незабелязано, няма да съм оставил никакви доказателства. Ще се опитам да я взема отново, надявам се да са се отдалечили. Не съм видял нищо да са я намерили.

Съквартирант: От колко време планира това?

Робинсън: Струва ми се, че от малко повече от седмица. Мога да се доближа до нея, но точно до нея е паркирана полицейска кола. Мисля, че вече са претърсили мястото, но не искам да рискувам.

Робинсън: Жалко, че не се бях върнал и не я бях взел веднага щом стигнах до колата си... Притеснявам се какво щеше да направи баща ми, ако не бях върнал пушката на дядо... сигурен съм, че имаше сериен номер, но нямаше да ме проследи. Притеснявам се за отпечатъците. Трябваше да я оставя в един храст, където се преобличах. Нямах възможност или време да я взема със себе си... Може би ще трябва да я изоставя и да се надявам да не намерят отпечатъци. Как ще обясня на стареца си, че съм я загубил... Единственото нещо, което оставих, беше пушката, увита в кърпа... Помниш ли как гравирах куршуми?

Робинсън: изтрий тези съобщения

Робинсън: баща ми иска снимки на пушката... той казва, че дядо иска да знае кой какво има, федералните публикуваха снимка на пушката и тя е много уникална.

Робинсън: откакто Тръмп дойде на власт, баща ми е доста заклет MAGA (привърженик на движението „Да направим Америка велика отново“ – бел. ред.)

Робинсън: Ще се предам доброволно, един от съседите ми тук е заместник-шериф.

Робинсън: ти си всичко, за което се тревожа, любов

Съквартирант: Много повече се тревожа за теб

Робинсън: не говори с медиите, моля те. не давай никакви интервюта и не прави никакви коментари. ... ако някой полицай ти задава въпроси, поискай адвокат и мълчи.