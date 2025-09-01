dalivali.bg
Песков: Русия няма нищо общо със спирането на GPS на самолета на Фон дер Лайен

По време на полета до Пловдив GPS сигналът на самолета е бил неутрализиран

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:28 ч. 01.09.2025 г.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отрече Русия да е замесена във временното спиране на GPS навигационната система на самолета, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщи ТАСС. „Вашата информация е неточна“, коментира Песков пред британския вестник Файненшъл Таймс.

По време на полета до Пловдив GPS сигналът на самолета е бил неутрализиран. Министерският съвет на България уточни, че при подхода за кацане на летище Пловдив сигналът е изчезнал, но за безопасност на полета е използван алтернативен подход с наземни навигационни средства – инструментална система за кацане, независима от GPS. Пренасочване на полета не се е наложило, а кацането е извършено по предварително планирана и съгласувана програма с екипа на Европейската комисия. Полетът е бил изпълняван със самолет, нает от ЕК.

Инцидентът с Урсула фон дер Лайен: Министерски съвет потвърди за проблем с GPS сигнала

По-рано издания съобщиха за повреда в навигационната система, като пилотите са използвали хартиени карти за кацане. Говорителката на ЕК Ариана Подеста заяви на брифинг в Брюксел, че българските власти са определили инцидента като грубо вмешателство от страна на Русия, но на въпрос дали са представени доказателства, Подеста отговори, че такива няма, предаде БГНЕС. 

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен в България, разследват руска намеса

