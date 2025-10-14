В испанския град Валенсия пенсионерът Антонио е намерен мъртъв в жилището си. Според разследващите обаче той е починал преди 15 години.

Мъжът, който сега е щял да навърш 86 години, е открит само защото след обилни валежи балконът под апартамента му е наводнен.

Причината била запушена водосточна тръба, съобщава испанският вестник El País.

Когато пожарникарите влезли в апартамента на Антонио през прозорец, те останали шокирани. Открили скелета и мумифицираното тяло на мъжа в спалнята сред отломки, насекоми и гълъби.

Съседи на Антонио го видели последно през 2010 г. Никой обаче не съобщил за изчезването му. Пощенската му кутия не била препълнена с писма, а пенсията му все още била превеждана по сметката му.

Съседите на Антонио го описват като призрак - когато го виждали последно, изглеждал депресиран и самотен.

Когато изчезва, всички предполагат, че е настанен в дом или че е със семейството си.

Антонио има две деца, но те отдавна спрели да поддържат контакт с него. Мъжът е напуснал семейството си преди 30 години.

Полицията смята, че смъртта на мъжа е настъпила естествена. Не са открити следи от кражба с взлом или насилие. Антонио е починал така, както е живял в края на живота си - самотен и тих. Като призрак.

