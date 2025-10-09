Децата и младежите в страната ни са все по-малко, показва новият доклад на НСИ за населението на България.

Новородените деца са с близо 4000 по-малко спрямо миналата година. Броят на децата до 15-годишна възраст е под 1 милион, а пенсионерите са почти два пъти повече от младежите.

Снимка: bTV

През 1991 г. българчетата под 15 г. са били над 1 400 000. Днес, 34 години по-късно, те са с половин милион по-малко.

Спрямо изминалата година броят на живородените деца у нас е намалял с над 3700, а общият брой на децата до 15-годишна възраст е малко над 900 000.

Според новия доклад на НСИ регионите с най-много младежи до 15-годишна възраст са Сливен, Ямбол и Пловдив, а на дъното на класацията са Видин, Габрово и Смолян, където населението до 15 г. е 10% от общото.

