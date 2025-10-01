"Да ги закриваме направо". Това заяви днес в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска закриване на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", след като двамата служители на агенцията бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

"Разговаряхме сутринта", каза Пеевски и допълни, че по тази тема подкрепя Борисов.

"Ще го помислим - в МВР ли, къде да се прехвърлят. Но след това, което се видя, за мен трябва да се закрият", заяви Пеевски за "Автомобилна администрация".

В отговор на въпрос за дупката в бюджета, която се очертава според опозицията, Делян Пеевски заяви: "Те са тотално неадекватни, те нямат право да предлагат нищо, те са крадци, които ограбиха митниците и всички проблеми са заради тях".

"Те нямат право да предлагат нищо", посочи лидерът на "ДПС - Ново начало".

Според него "крадците нямат право да говорят за митници, приходи или бюджет, защото, те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев".

Пеевски каза, че партията му е абсолютно против вдигане на данъци. "Приходна агенция и митниците да се захващат да работят", допълни той.

В отговор на въпрос дали ще подаде сигнал до прокуратурата за "Боташ", Делян Пеевски каза, че би подал "сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и "за всичките" – до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях, ще видите тепърва. И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбиха България", каза Пеевски.

Той заяви, че тепърва ще има разкрития. "Ще подадем данни и в САЩ", допълни той.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK