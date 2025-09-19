Група от 34 студенти от Газа, приети в британски университети, бяха евакуирани и се очаква да пристигнат във Великобритания в рамките на няколко дни.

Това е първият случай от началото на конфликта, в който хора са подпомогнати да напуснат ивицата Газа с цел обучение във Великобритания.

В момента те се намират в трета държава в региона, където преминават през биометрични проверки за визи, преди да завършат пътуването си до Обединеното кралство.

И 34-те са с напълно финансирани стипендии и са получили подкрепа от британското правителство за напускането на Газа.

Групата, в която има поне четирима лекари, беше подпомогната при напускането на територията в сряда, пише Би Би Си.

Очаква се студентите да бъдат преведени във Великобритания в началото на следващата седмица, за да започнат обучението си в университетите.

Един от евакуираните студенти сподели, че са изморени, но в добро състояние. Той описа последните 48 часа като „много напрегнати“ и призна, че е било „трудно“ да оставят семействата си и други студенти, които все още чакат евакуация.

Групата включва и стипендианти по програмата Chevening — основно финансирана от британското правителство схема, която дава възможност на международни студенти да учат магистратура с продължителност една година във Великобритания.

Евакуацията е резултат от месеци на кампании и застъпничество от страна на политици, учени и активисти в подкрепа на над 100 палестински студенти, които тази година са приети в британски университети.

Израел започна войната в Газа в отговор на нападение, извършено от бойци на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. в южен Израел, при което бяха убити около 1200 души, а други 251 — взети за заложници.

Според здравното министерство на Газа, най-малко 65 141 души са загинали при израелски атаки оттогава насам.

