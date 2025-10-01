dalivali.bg
Среща на върха: Евролидерите обсъждат общата отбрана и войната в Украйна

Всяко трето дете е натровено с олово, батериите са най-големият замърсител

Серия от кражби в квартали в София, трима мъже от Грузия са в ареста

Извънредната ситуация в АЕЦ „Запорожие“: Служителите правят всичко възможно за сигурността, обяви Кремъл

Оранжев код за опасно време и обилни валежи в четвъртък, жълт код - за силен вятър (КАРТА)

Ким Чен Ун заплаши да изпрати жените с „несоциалистически“ и „буржоазни“ гърди в ГУЛАГ

Трусът от 6,9 на Филипините взе най-малко 69 жертви (СНИМКИ и ВИДЕО)

След 45 дни в Съдебна медицина: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Софийският университет откри новата академична година (ВИДЕО)

Гуцанов е подписал предложение майчинските през втората година да се повишат на 1100 лева
Светът

Първи сняг заваля в Сърбия

В България в четвъртък и петък снеговалежи се очакват дори и в по-ниските планински райони под 1000 метра

Снимка: Аз, репортерът

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:12 ч. 01.10.2025 г.

Първи сняг заваля в Западна Сърбия. Кадри в профила в Инстаграм с кадри от планината Голия показват падащи снежинки.

"Първият сняг винаги пада в Голия", пише в публикация към кадрите.

След студената сутрин, през деня се очаква облачно време с превалявания от дъжд, докато по високите планини ще падне първият сняг, предупреди днес Републиканският хидрометеорологичен институт, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.

Първи сняг в планините: „Прогнозата е за 20-30 см в петък“, ще вали и под 1000 м

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи, като в планинските райони ще падне между 25 и 50 сантиметра сняг, предава БТА.

На 30 септември първи сняг падна в планинските райони в България. Побеля на връх Ботев и на Мусала. Сняг заваля и на Витоша.

Снимки в социалните мрежи показват тънка снежна покривка на хижа "Мусала". „Зимата пристигна. Прогнозата за петък е за 20-30 см сняг“, пишат от хижа „Септември“, публикувайки снимка на побелелите дървета на Витоша.

В четвъртък и петък снеговалежи се очакват дори и в по-ниските планински райони под 1000 метра.

