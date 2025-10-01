Първи сняг заваля в Сърбия

Първи сняг заваля в Западна Сърбия. Кадри в профила в Инстаграм с кадри от планината Голия показват падащи снежинки.

"Първият сняг винаги пада в Голия", пише в публикация към кадрите.

След студената сутрин, през деня се очаква облачно време с превалявания от дъжд, докато по високите планини ще падне първият сняг, предупреди днес Републиканският хидрометеорологичен институт, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС.

Според прогнозите на сръбските метеоролози в следващите 48 часа се очакват още снеговалежи, като в планинските райони ще падне между 25 и 50 сантиметра сняг, предава БТА.

На 30 септември първи сняг падна в планинските райони в България. Побеля на връх Ботев и на Мусала. Сняг заваля и на Витоша.

Снимки в социалните мрежи показват тънка снежна покривка на хижа "Мусала". „Зимата пристигна. Прогнозата за петък е за 20-30 см сняг“, пишат от хижа „Септември“, публикувайки снимка на побелелите дървета на Витоша.

В четвъртък и петък снеговалежи се очакват дори и в по-ниските планински райони под 1000 метра.