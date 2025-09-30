Първи сняг в планините: „Прогнозата е за 20-30 см в петък“, ще вали и под 1000 м

Първи сняг в планините. Побеля на връх Ботев и на Мусала. Сняг заваля и на Витоша. Снимки в социалните мрежи показват тънка снежна покривка на хижа "Мусала".

„Зимата пристигна. Прогнозата за петък е за 20-30 см сняг“, пишат от хижа „Септември“, публикувайки снимка на побелелите дървета на Витоша.

На връх Мусала температурите в ранните часове паднаха до минус 6 градуса. Още по-ниски ще са стойностите в четвъртък и петък.

Тогава снеговалежи се очакват дори и в по-ниските планински райони под 1000 метра.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, а в планините над 1800 метра - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество.

Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява.

