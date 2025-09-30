dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 16°
17 Незначителна облачност 16°
18 Слънчево 16°
19 Слънчево 14°
20 Незначителна облачност 12°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време

Последни новини

„Краят на Хамас ще бъде много тъжен“: Тръмп даде срок от три-четири дни на терористичната организация

„Краят на Хамас ще бъде много тъжен“: Тръмп даде срок от три-четири дни на терористичната организация
МВнР: България приветства плана за прекратяване на военните действия в Газа

МВнР: България приветства плана за прекратяване на военните действия в Газа

Готвачка в севастополски ресторант е планирала да отрови руски войници и изпращала на Киев снимки на кораби

Издирваха посланик във Франция, намерен е мъртъв пред хотел в Париж

Лавров: По-голямата част от фигуриращите в украинския списък 339 деца са пълнолетни или извън Русия

Прокуратурата отчете над 800 разследвания за наркотици за месец

Израел обвини флотилията „Глоубъл Сумуд“ в преки връзки с чуждестранно крило на „Хамас“

Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

Русия: САЩ не са взели решение да дадат ракети Tomahawk на Украйна, Европа им оказва натиск

Как да преобразим стара мебел само с боя и въображение
България

Първи сняг в планините: „Прогнозата е за 20-30 см в петък“, ще вали и под 1000 м

Побеля на връх Ботев и на Мусала. Сняг заваля и на Витоша

Снимка: Фейсбук/Хижа "Септември"

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:35 ч. 30.09.2025 г.

Първи сняг в планините. Побеля на връх Ботев и на Мусала. Сняг заваля и на Витоша. Снимки в социалните мрежи показват тънка снежна покривка на хижа "Мусала".

„Зимата пристигна. Прогнозата за петък е за 20-30 см сняг“, пишат от хижа „Септември“, публикувайки снимка на побелелите дървета на Витоша.

На връх Мусала температурите в ранните часове паднаха до минус 6 градуса. Още по-ниски ще са стойностите в четвъртък и петък.

Тогава снеговалежи се очакват дори и в по-ниските планински райони под 1000 метра.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, а в планините над 1800 метра - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество.

Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-малко трима загинали и много ранени при срутване на училище (СНИМКИ и ВИДЕО)
С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс

С Google преводач е бил поискан подкупът от екипа на Роби Уилямс
Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им

Имотни измами с договори „на зелено“: Разследват строителни фирми, разузнаването следи трансакциите им
Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)

Около 100 000 лева открити в дома на поискалия подкуп служител на "Автомобилна администрация" (ВИДЕО)
40 000 пяха с Роби Уилямс, но той пя само за нея: Коя е Гери? (ВИДЕО)

40 000 пяха с Роби Уилямс, но той пя само за нея: Коя е Гери? (ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: След поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс: Колко често се случва инспектори да изнудват шофьори за пари?
След поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс: Колко често се случва инспектори да изнудват шофьори за пари?
Снимка: Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Асен Василев: Много е трудно да си съпредседател на партия, ако нямаш пълно доверие
Снимка: Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?
Лице в лице
Снимка: Пътят към върха
Пътят към върха
Снимка: Как да пазим сърцето си здраво?
Как да пазим сърцето си здраво?
Снимка: (Не)доверието в институциите
(Не)доверието в институциите
Тази събота и неделя
Снимка: Голям екран за финала и в София
Голям екран за финала и в София
Снимка: В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
В село Търнава се подготвят за предстоящия финал
Снимка: Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
Хиляди ще гледат мача заедно във Велико Търново
120 минути
Снимка: В главната роля: Ваня Щерева
В главната роля: Ваня Щерева
Снимка: Народното творчество и спортните мечти
Народното творчество и спортните мечти
Снимка: Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол
Христо Пъдев за успеха на националите по волейбол