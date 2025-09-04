Да бъде гарантирано бъдещето на палестинския народ – това поиска папа Лъв XIV от израелския президент Ицхак Херцог.
Светият престол потвърди своята позиция, че решението за две държави е единственият изход от десетилетния конфликт между евреи и араби.
Решението за две държави се споделя и от няколко европейски държави като Франция, Великобритания и Белгия.
Те ще признаят палестинската държава на конференция в Ню Йорк, по време на годишната сесия на Общото събрание на ООН.
Същевременно държавният секретар на Съединените щати - Марко Рубио предупреди, че тази стъпка ще доведе единствено до усложняване на конфликта.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK