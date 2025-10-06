С 40 дни е удължен арестът на украинския водолаз, заподозрян за взривяването на газопровода „Северен поток“, реши полски съд, съобщи Ройтерс.

Украинският гражданин Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник и съдът реши, че ще остане в ареста за седем дни.

В понеделник съдът удължи задържането му, докато се вземе решение дали да бъде прехвърлен в Германия.

Мъжът е издирван с европейска заповед за арест, издадена от германски съд и Федералната република очаква той да бъде екстрадиран.

Друг украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките, беше арестуван в Италия през август и се бори срещу екстрадицията си в Германия.

Задържаният за саботажа на „Северен поток“: Бил е част от група, поставила взривни устройства по тръбите

Експлозиите през 2022 г., засегнали газопроводите „Северен поток“ до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента.

ЕС предвижда санкции срещу газопровода „Северен поток“

Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

