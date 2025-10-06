С 40 дни е удължен арестът на украинския водолаз, заподозрян за взривяването на газопровода „Северен поток“, реши полски съд, съобщи Ройтерс.

Украинският гражданин Володимир З. беше задържан близо до Варшава миналия вторник и съдът реши, че ще остане в ареста за седем дни.

В понеделник съдът удължи задържането му, докато се вземе решение дали да бъде прехвърлен в Германия.

Мъжът е издирван с европейска заповед за арест, издадена от германски съд и Федералната република очаква той да бъде екстрадиран.

Друг украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките, беше арестуван в Италия през август и се бори срещу екстрадицията си в Германия.

Експлозиите през 2022 г., засегнали газопроводите „Северен поток“ до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента.

Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

