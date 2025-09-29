Вълна от лошо време и в Гърция. Обилните дъждове и намалената видимост предизвикаха снощи сериозни затруднения за транспорта на гръцките острови Закинтос и Кефалония в Йонийско море край западните брегове на страната.
Полицията е помогнала на 12 души, които вечерта са били блокирани на пътя Закинтос – Аликес, който е бил наводнен от водите.
Намалената видимост е предизвикала проблеми на летището на Закинтос, където се е наложило да бъдат отменени около 20 полета, съобщи БТА.
Отменени полети е имало и на летището на остров Кефалония. Поне 4 самолета не са успели да пристигнат, а заминаващите полети са били спрени и десетки пътници са останали блокирани на летището.
