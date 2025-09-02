dalivali.bg
Открити са следи от уран в Сирия в обект, бомбардиран от Израел

МААЕ отдавна е смятала, че разрушената сграда е била недеклариран ядрен реактор

Снимка: Ройтерс
Публикувано в  09:15 ч. 02.09.2025 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че е открила следи от уран в Сирия по време на изследване на сграда, разрушена от Израел през 2007 г., за която агенцията отдавна е смятала, че вероятно е била недеклариран ядрен реактор, предаде Ройтерс, като се позова на доклад на МААЕ, представен вчера на вниманието на нейните страни членки.

Правителството на сваления сирийски лидер Башар Асад твърдеше, че обектът в град Дейр аз Зор, където се е намирала сградата, е бил конвенционална военна база.

МААЕ заключи през 2011 г., че е „много вероятно“ сградата да е била тайно построен реактор, който Дамаск е трябвало да декларира пред агенцията.

Оттогава МААЕ се опитва да стигне до окончателно заключение и миналата година е успяла да вземе проби от околната среда на три неназовани места, „които според твърденията са били функционално свързани“ с обекта в Дейр аз Зор, се посочва в поверителния доклад, до който агенция Ройтерс е успяла да си гарантира достъп.

Тръмп увери: Американските удари заличиха иранските ядрени обекти

МААЕ откри „значителен брой частици естествен уран в пробите, взети от едно от трите места. Анализът на тези частици показва, че уранът е от антропогенен произход, т.е. произведен е в резултат на химическа обработка“, се посочва в доклада.

Терминът „естествен“ означава, че уранът не е обогатен.

Докладът не достига до заключение какво означават откритите следи.

„Настоящите сирийски власти посочиха, че не разполагат с информация, която би могла да обясни наличието на такива уранови частици“, се посочва в доклада, като се добавя, че ислямисткото правителство е предоставило на МААЕ достъп до съответния обект отново през юни тази година, за да вземе още проби от околната среда.

Иран: Няма да има ядрени преговори, ако САЩ настояват за спиране на обогатяването

На среща през същия месец на ръководителя на МААЕ Рафаел Гроси със сирийския президент Ахмед аш Шараа „Сирия се съгласи да сътрудничи на Агенцията, при условия на пълна прозрачност“, се казва още в доклада.

На тази среща Гроси е поискал помощта на Сирия за завръщане в Дейр аз Зор „през следващите няколко месеца, за да бъде извършен по-нататъшен анализ, да се получи достъп до съответната документация и да се разговаря с лицата, участвали в ядрени дейности на Сирия в миналото“.

В доклада се посочва, че МААЕ все още планира да посети Дейр аз Зор и ще оцени резултатите от пробите от околната среда, взети на другия обект.

Къде е високообогатеният уран на Иран?

„След като този процес бъде завършен и резултатите бъдат оценени, ще има възможност да се изяснят и решат нерешените въпроси, свързани с ядрените дейности на Сирия в миналото, и да се приключи с този въпрос“, се посочва в доклада.

