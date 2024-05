Австралийската музикална икона Франк Айфийлд, който през 60-те години на миналия век има 4 британски хита, почина на 86-годишна възраст.

Кънтри певецът, който превзе Обединеното кралство като буря през 60-те години на миналия век, си е отишъл в съня си в събота, 18 май, потвърди бившият му музикален директор - Боб Хоу, пред BBC.

В своята кариера, продължила седем десетилетия, той записва 25 албума и през 2009 г. е удостоен с медал на Ордена на Австралия.

Той използва йодлер пеенето в музиката си, също така помага на „Бийтълс“ да пробият, като негови подгряващи изпълнители.

На 13-годишна възраст Франк получава китара като подарък, научава се да свири и започва да пише песни.

Снимка: Getty Images

Проправя си път към върха и само за 6 години издава 44 плочи и е най-добрият изпълнител в Австралия, Нова Зеландия и Тасмания. През 1964 г. е издаден сборен албум с песни на Айфийлд и „Бийтълс“, озаглавен Jolly What! England's Greatest Recording Stars: The Beatles & Frank Ifield on Stage.

След като се премества в Обединеното кралство, той запознава феновете си сгрупата, която подгрява на негови концерти. През 1965 г. той свири и пред покойната кралица - на Royal Variety Show.

Снимка: Getty Images

Година по-късно е диагностициран с пневмония и спешно е опериран, за да му бъде отстранена част от белия дроб. По време на операцията са увредени гласните му струни, което спира музикалната му кариера за години.

През 2005 г. пише своята автобиография. Той оставя след себе си съпругата си Карол Ууд и две деца.