„Тръмп 2028“, „Тръмп беше прав за всичко“, „Още 4 години“ и „Заливът на Америка“ са само част от лозунгите, които виждаме върху колекцията от бейзболни шапки на Доналд Тръмп. Наскоро В Белия дом беше открит специален кът, посветен на сувенири, свързани с движението MAGA.

Бейзболната шапка с надпис в отличителния червен цвят е любим аксесоар на държавния глава на САЩ, като той често прибягва до тях дори на официални събития. Видяхме го да носи такива както в ежедневието си, така и на официални събития.

При визитата на европейските лидери във Вашингтон през август, Тръмп не пропусна да се похвали с колекцията си от шапки на френския президент Еманюел Макрон и колегата му от Украйна Володимир Зеленски. Мигът беше увековечен от Марго Мартин, служител на администрацията в Киев.

Снимка: EPA/Reuters

Шапките са ясен намек, че Доналд Тръмп се готви за трети мандат, въпреки че Конституцията на САЩ изрично ограничава президентите до два мандата. Но какво се крие зад тях – обикновен сувенир за поддръжниците му или символ на власт?

Предистория

Червените шапки с надпис „Make Amerika Great Again” (MAGA) станаха популярни през 2016 г., когато Тръмп започна да се появява с тях по време на предизборната кампания за президент, която той спечели. С годините те се превърнаха в нещо повече от предизборен мърчандайз.

Анализатори ги определят като тотем на властта на Тръмп, сравняват ги с политическо знаме и силен инструмент за влияние, който американският президент и екипът му умело използват, за да консолидират привържениците си и да провокират противниците си.

Снимка: EPA/Reuters

Социолози и политолози определят шапката като „нагледна декларация на идентичност“. За мнозина нейното носене е открито членство в движението MAGA. Но именно тази категоричност я прави и разделителна линия – за други американци тя се възприема като символ на лошо управление и расизъм.

Политически маркетинг и провокация

Експерти в маркетинга коментират, че MAGA шапките не са просто реклама, а „материализация“ на популизма. На митингите, организирани от поддръжници на Тръмп, те създават усещане за единство – десетки хиляди хора в червено, обединени от лозунга. Това е колективно преживяване, в което обикновеният аксесоар придобива сила на политически тотем.

Тръмп нееднократно е слагал шапките си и на срещи с политически лидери. Многократно е критикуван от експертите по протокол, че добавя аксесоара към визиите си, но с тях той излъчва необикновена увереност, категорични са наблюдателите. И въпреки че често предизвиква усмивки и подигравки, шапките подсилват образа му на лидер, който не се подчинява на правилата.

Снимка: EPA/Reuters

Журналисти от Washington Post и The Guardian сравняват разпространението на MAGA шапките с класическа авторитарна символика – предмет, който надскача функцията си и се превръща в средство за колективна идентичност. В този смисъл шапките вече са неразривно свързани с политическото ДНК на Тръмп и неговото движение.

В свой анализ, публикуван в WP, Стивън Хелър сравнява използването на MAGA шапките с авторитарни символи като свастиката, отбелязвайки как те се превръщат не просто в мода, а в инструмент за масово брандиране и колективна идентичност.

„Спонтанните инициативи възникват, защото хората се вдъхновяват от лидера. Това се е случвало в Германия при Адолф Хитлер – германският лидер и екипът му внимателно са следели за поддържането на нацистката идеология“, допълва журналистът.

Снимка: EPA/Reuters

Според Хелър, Тръмп дава нагледан пример как с правилната реклама може да се роди един нов авторитарен лидер.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK