Испанската полиция разкри нелегален зоопарк с над 150 екзотични животни от 56 различни вида, съобщават британски медии. До разкритието се стига, след като двама мъже се опитали да продават застрашени видове чрез социалните мрежи.

Разследването започнало преди няколко месеца в град Нулес, когато в интернет бил забелязан обявен за продажба екзотичен вид. В последствие органите на реда открили клипове, показващи развъдник на редки животни с леопарди, сови и лами.

При обиск на няколко имота се оказало, че двамата мъже – на 30 и 35 години – нямат разрешително за развъждане или лиценз за зоопарк. Те са обвинени в незаконна търговия и контрабанда на защитени животни.

По данни на следствието, единия обвиняем отглеждал животните „за удоволствие“, освен че били предлагани за продажба. Нито едно от тях не е било официално регистрирано.

Сред откритите животни са азиатски видри, дикобрази, сурикати, кенгурута, зебра, тукани, жерави, мангусти, папагали ара и дори камила. Част от папагалите ара били докладвани като откраднати от провинция Алмерия.

Общата стойност на конфискуваните животни се оценява на над 70 000 евро.

Въпреки че били държани в клетки, повечето животни били в добро състояние и добре гледани. Засега те остават под опеката на собственика, докато се договаря прехвърлянето им в лицензирани зоопаркове и центрове за защита на животни.

Местният съд в Нулес ще поеме делото срещу двамата обвиняеми.

