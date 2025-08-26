Испанската Гражданска гвардия е разкрила нелегален частен зоопарк в Нулас (Кастейон), като разследва двама мъже на 30 и 35 години за престъпления срещу дивата природа и контрабанда на защитени видове. Открити са над 150 животни, принадлежащи към 56 вида от пет континента, включително няколко, застрашени от изчезване съгласно Приложение I на CITES, като два котешки лемура, две азиатски видри и балийски скорец.

Случаят започнал, когато служителите засекли онлайн обява, в която се предлагали за продажба защитени животни, включително видри, агути и кинкажу, както и размножителни оферти за сурикати, кенгура и каракали. Наблюдението довело разследващите до имот в Нулас, където били открити клетки, съответстващи на тези от обявата, и бил идентифициран втори заподозрян.

При претърсванията били открити животни като зебра, сервали, тукани, венценосни жерави, ибиси, сурикати, мангусти, опосум, ара папагали, кинкажу, бодливци, сови и дори един едногърб камил (дромедар), като нито едно от тях не било регистрирано или обхванато от разрешителни за развъждане. Два от конфискуваните ара папагала били докладвани като откраднати в Алмерия.

Властите оценяват екологичната щета на над два милиона евро, като средната пазарна стойност на всяко животно достига около 70 000 евро.