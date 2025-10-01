Турски съд разпореди днес освобождаването под съдебен контрол на Айше Баръм, мениджър на популярни турски актьори, съобщиха турски медии, цитирани от БТА.

Баръм беше арестувана през януари зарази твърдения, че е свързана с антиправителствените протести.

Тя беше задържана в рамките на разследване на антиправителствените протести срещу плановете на правителството за застрояването на парка „Гези“ в Истанбул през 2013 г, които дадоха началото на вълна от демонстрации срещу президента Реджеп Тайип Ердоган, който тогава беше премиер.

Прокуратурата я обвинява, че е карала актьори да участват в антиправителствените демонстрации, твърдения, които тя отхвърля.

„Отслабнах с 30 килограма в затвора и имах сериозни здравословни проблеми“, каза Баръм пред съда, цитирана от частната турска агенция ДХА.

Съдията разпореди Баръм да бъде освободена под съдебен контрол, като следващото съдебно заседание е насрочено за 11 февруари.

Няколко известни турски актьори дадоха показания, като отрекоха Баръм да е повлияла на решението им да участват в демонстрациите.

„Вземаме решенията си сами по тези въпроси“, заяви известният турски актьор Халит Ергенч, който отбеляза, че е работил с Баръм над 20 години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK