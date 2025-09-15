Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се обяви категорично срещу това, което нарича крайната левица и нарастващата толерантност към насилието в нея, като заяви, че администрацията ще работи за разкриването на онези, които празнуват смъртта на Кърк и политическото насилие срещу опонентите си, съобщи Гардиън.

Ванс каза, че след като напуснал семейството на Кърк в Аризона, прочел статия в списание Nation, в която авторът подробно описвал възгледите на Кърк и, според него, извадил от контекста цитат за съдия от Върховния съд, за да подскаже, че той се отнася за всички чернокожи жени.

Снимка: EPA

Фондацията „Отворено общество“ на Джордж Сорос финансира това списание, както и Фондацията „Форд“ и много други богати титани на американското прогресивно движение“, каза Ванс, намеквайки за организациите, които администрацията може да вземе на прицел след убийството на Кърк.

По-късно Ванс спомена, че фондациите, които са помогнали за финансирането на списанието, са освободени от данъци, което е знак, че правителството може да се опита да отнеме този статут.

Снимка: EPA

„Чарли беше застрелян посред бял ден, а добре финансирани институции от левицата излъгаха за това, което той е казал, за да оправдаят убийството му“, твърди Ванс. „Това е бездушно и зло, но ме порази не само нечестността на клеветите, но и радостта от смъртта на младия съпруг и млад баща.“

Ванс каза, че Ерика Кърк е потърсила съвета на съпругата му Уша как да каже на децата си, че баща им е бил убит по време на визитата на вицепрезидента, който е придружавал тленните останки на Кърк обратно в Аризона. Докато тя е търсила този съвет, Ванс каза, „имаше хора, които танцуваха на гроба на този баща“.

Той призна, че политическите движения са като пирамиди, съставени от активисти, влиятелни лица, политици и организации, и че повечето от членовете на тези групи не биха извършили убийство. Но, според него, много от тях създават среда, в която тези актове на насилие са по-вероятни. Той разказа, че по време на посещение в Дисниленд с семейството си по-рано тази година, хора са крещели на децата му и са им казвали да се отрекат от баща си.

Той каза, че нацията може да постигне единство само с „хора, които признават, че политическото насилие е неприемливо, и когато работим за разграждането на институциите, които насърчават насилието и тероризма в нашата собствена страна“. Администрацията на Тръмп ще работи за това през следващите месеци и ще „проучи всички възможности за постигане на истинско единство в нашата страна и за спиране на онези, които биха убили свои сънародници, защото не харесват това, което казват“, каза той.

